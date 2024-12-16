شملت 1879 فردا.. حزمة عقوبات أوروبية على روسيا

ووفقا لنشر قرار العقوبات الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت القائمة 1879 فردا و507 كيانات قانونية يتكون معظمهم من مواطنين وشركات من روسيا، بالإضافة إلى أعمال ومسؤولين وشركات من وإيران وكوريا الشمالية وصربيا وجورجيا والإمارات ودول أخرى.وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم بأن "القيود الجديدة تستهدف الناقلات التي لا تنتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تساعد في الالتفاف على السقف السعري المحدد لبرميل النفط أو دعم قطاع الطاقة الروسي"، كما أشار البيان إلى أن القيود طالت نحو 52 سفينة.ووفقا لتصريحات أدلت بها مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبل العقوبات، فإن "الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات موجهة ضد شركات من وكوريا الشمالية وكذلك ضد مسؤولين في بيونغ يانغ".