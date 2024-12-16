لمسات أخيرة لافتتاح مطار حلب الدولي (صور)

نيوز – دولي

نشرت وسائل إعلام سورية، صورا من تجهيز مطار حلب الدولي أمام حركة التجارة والمسافرين.

وأعلنت وزارة في الحكومة الانتقالية في سوريا في وقت سابق، أن "السلطات تعمل حاليا على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات".

وأوضحت أنه تم تجهيز مطار حلب الدولي للعمل، وسيتم الإعلام عن موعد تشغيله وكذلك مطار دمشق.

وكشفت مطار دمشق الدولي عن الموعد المحتمل لعودة المطار للعمل، بعد توقفه في 8 ديسمبر، متوقعة العمل يوم الأربعاء القادم الموافق 18 كانون الاول، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل.

وكان المطار أصدر سابقا إشعار "نوتام" المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، أكد فيه إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى تاريخ 18 كانون .