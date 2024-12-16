الجمعة.. اجتماع لمجلس الأمن بطلب روسي

وأوضح دميتري بوليانسكي: "اليوم يعقد مجلس اجتماعا بشأن أوكرانيا حيث كان الاجتماع من الغربية".وأضاف: "من المقرر عقد الاجتماع الذي طلبناه بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يوم المقبل، 20 ديسمبر".