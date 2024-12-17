الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا بشرط

نيوز – دولي

أعلنت الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن نيتها فتح سفارتها في بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها.

وقال سفير لدى حسين أكبري في تصريح تابعته نيوز، ان "وجودنا في كان استشاريا وبطلب من الحكومة السورية وخروجنا منها كان مسؤولا".

وأضاف ان "الوزارة ستعيد فتح سفارتنا في بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها"، الى ان "الكيان الصهيوني يعتدي على السيادة السورية وينقض وقف إطلاق النار".