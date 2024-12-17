هولندا.. مصادرة 80 طنا من الألعاب النارية قبل احتفالات العام الجديد

وجاء في الإحصاءات التي يتم تحديثها أسبوعيا أنه تم مصادرة 8.3 طن من الألعاب النارية غير القانونية الأسبوع الماضي. وكان الأسبوع الثالث من الماضي قد شهد مصادرة نحو 11 طنا.ويشار إلى أن القواعد الصارمة نسبيا المفروضة على الألعاب النارية في هولندا تؤدي لاستيراد غير قانوني للمواد المحظورة من وبلجيكا قبل العام الجديد.كما تستخدم العناصر الإجرامية الألعاب النارية في تنفيذ الهجمات التفجيرية التي تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة.ويذكر أنه تم مصادرة 79 طنا من الألعاب النارية العام الماضي و110 أطنان خلال عام 2022.