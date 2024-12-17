نتنياهو يعقد اجتماعا عسكريا على مرتفعات الجولان

وأكد نتانياهو في بيان أن" نتنياهو أجرى تقييما بشأن سلسلة جبل مع ورئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية ورئيس جهاز الداخلي (الشاباك)".وقال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه زار مع نتنياهو "لأول مرة قمة جبل الشيخ" منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها في اعقاب الاطاحة بالرئيس بشار .