غارة "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان

استهدفت غارة "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، جنوبي .

وأعلن "الجيش الإسرائيلي" أنه "نفذ غارة في جنوب بعد رصده عنصرا من وهو يحمّل وسائل قتالية على مركبة"، حسب قوله.

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان في تشرين 2023.