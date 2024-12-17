البنتاغون تتحدث عن الوجود العسكري في سوريا

أكدت الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الوجود العسكري في يركز على مهمة.

وقالت البنتاغون، إن "تركيا حليف قيم للغاية ونواصل إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة معها بشأن الوضع في سوريا".

وأضافت أن "محادثاتنا مستمرة مع بشأن عدم التأثير على مهمة قواتنا في محاربة ولا تغيير على وضع قواتنا"، مشددة "نتحدث مع نظرائنا الأتراك عن دور قوات الديمقراطية المهم في محاربة ومنع عودتها".

ولفتت البنتاغون "لدينا جميعا مصلحة في تمكين السوري من الحصول على حياة أفضل"، مضيفة "وجودنا العسكري في يركز على مهمة هزيمة داعش".