نجل السيد نصر الله يظهر في إيران

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "محمد نجل العام السابق لحزب الله حسن نصر الله متواجد في منذ أيام"، وأضافت أنباء "تابناك" الإيرانية، أن "محمد ارتدى عمامة والده على يد المرشد علي خامنئي".وكتب محمد جواد حسن نصر الله، النجل الآخر لنصر الله، عبر حسابه على منصة "إكس" إن شقيقه محمد ارتدى عمامة والده.ويدرس محمد في الحوزة الشيعية بمدينة قم وسط منذ سنوات، وهو النجل الرابع لحسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية مع عدد من قادة "حزب الله" في 27 سبتمبر الماضي.