الكونغرس يقر ميزانية الإنفاق بقيمة 900 مليار دولار

اقر الأمريكي، الأربعاء، الميزانية السنوية للإنفاق العسكري بقيمة 900 مليار دولار.

ويتفوق حجم الانفاق العسكري الامريكي على مجموع ما تنفقه كل دول العالم الأخرى تقريبا.

وبدأت تتقدم في السنوات الماضية وموازنتها السنوية للإنفاق العسكري حاليا هي 300 مليار دولار.

يشار الى أن تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم الانفاق العسكري بأكثر من 80 مليار دولار.