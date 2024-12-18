تفاصيل حريق ملعب حلب الدولي.. "أيدي مجهولة” وراء الكارثة (فيديو)

ستاد #حلب الدولي

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الله يحرق قلب يلي كان السبب pic.twitter.com/VJjmnA7zhS — ريان (@Rian_almasri) December 18, 2024

إخماد فرقنا لحريق اندلع في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الدولي في حي الحمدانية، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون . #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/QtvrcX6oww — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024

اندلع حريق ضخم مجهول السبب في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الرياضي الدولي بحي الحمدانية، مساء يوم الأربعاء 18 كانون الأول، فرقنا تمكّنت من إخماد الحريق وتبريد المكان بعد ساعتين من العمل المتواصل بمشاركة 15 متطوع من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مزودين بـ5 سيارات نجدة… pic.twitter.com/FKiBsfUGBC — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024

وأضافت أن عمليات السيطرة على الحريق استمرت ساعتين وأسفرت عن الحد من الأضرار، دون تسجيل إصابات بشرية.ولم يتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن، الذي وصفه الدفاع المدني السوري بـ "المجهول".وأظهرت صور ومقاطع متداولة ألسنة من النيران بارتفاع أمتار وهي تلتهم مكونات الملعب ما أدى إلى انهيار أسقف المباني والحجرات داخله.وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان، وقالت مصادر محلية إن 3 فرق إطفاء شاركت في احتواء النيران التي سرت في كامل أرجاء الملعب، في حريق مروع لم تشهده حلب من قبل.وأفادت مصادر سورية في وقت سابق مساء الأربعاء بأن "حريقا كبيرا نشب في استاد حلب الدولي في منطقة الحمدانية".ويُذكر أن "ستاد حلب الدولي" افتتح في نيسان 2007 بمباراة ودية جمعت بين ناديي فنربختشه التركي والاتحاد السوري.واستغرق بناء حلب الدولي أكثر من 25 عامًا ويعتبر أكبر لكرة القدم في وأحد أكبر الملاعب في الوطن العربي.