تفاصيل حريق ملعب حلب الدولي.. "أيدي مجهولة” وراء الكارثة (فيديو)

ستاد #حلب الدولي
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
الله يحرق قلب يلي كان السبب pic.twitter.com/VJjmnA7zhS
— ريان المصري (@Rian_almasri) December 18, 2024
ستاد #حلب الدولي
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
الله يحرق قلب يلي كان السبب pic.twitter.com/VJjmnA7zhS
إخماد فرقنا لحريق اندلع في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الدولي في حي الحمدانية، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون الأول. #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/QtvrcX6oww
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024
إخماد فرقنا لحريق اندلع في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الدولي في حي الحمدانية، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون الأول. #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/QtvrcX6oww
اندلع حريق ضخم مجهول السبب في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الرياضي الدولي بحي الحمدانية، مساء يوم الأربعاء 18 كانون الأول، فرقنا تمكّنت من إخماد الحريق وتبريد المكان بعد ساعتين من العمل المتواصل بمشاركة 15 متطوع من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مزودين بـ5 سيارات نجدة… pic.twitter.com/FKiBsfUGBC
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024
اندلع حريق ضخم مجهول السبب في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الرياضي الدولي بحي الحمدانية، مساء يوم الأربعاء 18 كانون الأول، فرقنا تمكّنت من إخماد الحريق وتبريد المكان بعد ساعتين من العمل المتواصل بمشاركة 15 متطوع من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مزودين بـ5 سيارات نجدة… pic.twitter.com/FKiBsfUGBC