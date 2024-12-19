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سرقوا منه 70 ألف دولار وتركوه ينزف.. سرقة كبيرة تهز شمالي لبنان (فيديو)

دوليات

2024-12-19 | 03:18 2024-12-19T03:18:39+00:00
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سرقوا منه 70 ألف دولار وتركوه ينزف.. سرقة كبيرة تهز شمالي لبنان (فيديو)

1,317 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تعرض مواطن لبناني لإطلاق نار وسرقة مبلغ بقيمة ٧٠ ألف دولار أميركي، خلال توجّهه إلى منزله في منطقة القبة في طرابلس، شمالي لبنان.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، أطلق مجهولون النار على المواطن مما أدّى إلى إصابته بطلقات نارية في قدميه، وتمت سرقة المبلغ المذكور، قبل أن يفرّ الجناة إلى جهة مجهولة.

على إثرها، حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وجرى إسعاف الجريح ونقله الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، فيما عملت القوى الأمنية على فتح تحقيق بالحادثة.

يُذكر أن الجريح هو صاحب محل لبيع الهواتف النقالة في منطقة القبة في طرابلس.
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