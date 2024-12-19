سرقوا منه 70 ألف دولار وتركوه ينزف.. سرقة كبيرة تهز شمالي لبنان (فيديو)

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، أطلق مجهولون على المواطن مما أدّى إلى إصابته بطلقات نارية في قدميه، وتمت سرقة المبلغ المذكور، قبل أن يفرّ الجناة إلى جهة مجهولة.على إثرها، حضرت فرق الصليب اللبناني إلى المكان، وجرى إسعاف الجريح ونقله الى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، فيما عملت القوى الأمنية على فتح تحقيق بالحادثة.يُذكر أن الجريح هو صاحب محل لبيع الهواتف النقالة في منطقة القبة في طرابلس.