المصادقة على خطة "صهيونية" لضرب عشرات المواقع للحوثيين

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال كاتس: "لقد هاجمنا الحوثيين في اليمن الليلة، ونحذر قيادات منظمة الحوثي من أن يد الطويلة ستطالكم أنتم أيضا"، بحسب قوله.وأضاف: "سنضرب بقوة ولن نسمح بإطلاق والتهديدات ضد إسرائيل".بدوره، قال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري إن "الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين ومنع استخدام المنشآت المستهدفة للعمليات العسكرية".وأكد أن "القوات الإسرائيلية دمرت جميع الأهداف العسكرية في اليمن، بما في ذلك محطات الطاقة والمنشآت النفطية التي يستخدمها الحوثيون"، مبينا أن "توقيت الهجوم على الحوثيين تم تحديده وفقا لاعتبارات عملياتية ولم يكن ردا مباشرا على الصاروخ الباليستي الذي أطلق على خلال الليل".وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الغارة الإسرائيلية أدت إلى تعطيل ثلاثة موانئ بحرية.وحسب المعلومات فقد قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في منشأة رأس عيسى النفطية وأصيب آخرون في سبع غارات على الموانئ.ووصل عدد الهجمات الإسرائيلية التي شملت الغارات على موانئ مدينة الحديدة الساحلية والعاصمة صنعاء إلى 16 غارة.