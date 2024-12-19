ملتقى صُنّاع التأثير في الرياض.. شراكات بـ267 مليون دولار

وبحسب موقع "ايلاف"، يُعد هذا الملتقى حدثًا استثنائيًا يُبرز الرياض كعاصمة التأثير والإلهام على المستوى العالمي، ويجمع بين المؤثرين والخبراء في صناعة المحتوى الرقمي من مختلف دول العالم.الملتقى، الذي يُنظم بشعار "إلهام يتخطى الأرقام"، يسعى لإعادة تعريف مفهوم التأثير بعيدًا عن الأرقام والمتابعات، ليُركز على الإلهام والابتكار، مع دعم التحولات الرقمية والإعلامية في المملكة.ضمن كلمته في حفل الافتتاح، أعلن وزير الإعلام عن توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومبادرة بقيمة مليار ريال (267 مليون دولار).وتضمنت هذه الاتفاقيات شراكات مع جهات حكومية وشركات خاصة محليًا ودوليًا، مما يعكس التزام المملكة بدعم تطور قطاع الإعلام الرقمي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي في هذا المجال.كما أُطلق مشروع أضخم منصة بيانات إعلامية في الشرق الأوسط، التي تمثل تحالفًا سعوديًا دوليًا يهدف إلى تقديم بنية تحتية متطورة للإعلام الرقمي، تدعم صُنّاع التأثير بمعلومات وأدوات متقدمة.