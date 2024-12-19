إيران: هناك إرادة لاستئناف العلاقات مع مصر

وكشف سنائي، في تصريح صحفي، أن "هناك الإرادة اللازمة لدى كل من ومصر لاستئناف العلاقات، ونأمل أن نصل إلى مستوى إعادة فتح السفارات في المستقبل القريب، مع الإجراءات التي تم اتخاذها".وأضاف: "لم تكن هناك علاقات سياسية بين ومصر منذ أكثر من أربعة عقود، ولكن في العام الماضي، تم إنشاء تفاعل أفضل، وقد جرت محادثة جيدة بين رئيسي في شهر تشرين الثاني من هذا العام، وبدأت الإجراءات بين والمحادثات السياسية".ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، إلى المصرية القاهرة للمشاركة في قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تضم ثماني دول إسلامية.وهذه هي المرة الأولى، بعد نحو 12 عامًا التي يزور فيها رئيس إيراني مصر. وقبل ذلك، كان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد التقى بمحمد مرسي، رئيس مصر آنذاك، خلال رحلة إلى مصر، عام 2013.