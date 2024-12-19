إيران: هناك إرادة لاستئناف العلاقات مع مصر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البصرة.. حريق يطال مبنى وسط المدينة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-510178-638702132118050654.jpeg
إيران: هناك إرادة لاستئناف العلاقات مع مصر
دوليات
2024-12-19 | 08:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
996 مشاهدة
عبر
نائب
الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، مهدي سنائي، اليوم الخميس، عن أمله بقرب إعادة فتح سفارتي مصر وإيران، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي انقطعت منذ عام 1979، "بعد توفر الإرادة اللازمة لذلك"، بحسب تعبيره.
وكشف سنائي، في تصريح صحفي، أن "هناك الإرادة اللازمة لدى كل من
ايران
ومصر لاستئناف العلاقات، ونأمل أن نصل إلى مستوى إعادة فتح السفارات في المستقبل القريب، مع الإجراءات التي تم اتخاذها".
وأضاف: "لم تكن هناك علاقات سياسية بين
إيران
ومصر منذ أكثر من أربعة عقود، ولكن في العام الماضي، تم إنشاء تفاعل أفضل، وقد جرت محادثة جيدة بين رئيسي
البلدين
في شهر تشرين الثاني من هذا العام، وبدأت الإجراءات بين
البلدين
والمحادثات السياسية".
ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، إلى
العاصمة
المصرية القاهرة للمشاركة في قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تضم ثماني دول إسلامية.
وهذه هي المرة الأولى، بعد نحو 12 عامًا التي يزور فيها رئيس إيراني مصر. وقبل ذلك، كان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد التقى بمحمد مرسي، رئيس مصر آنذاك، خلال رحلة إلى مصر، عام 2013.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نائب ينتقد ارتباط الفصائل بـ"علاقات مع ايران": امريكا تمنع ضرب العراق
14:26 | 2024-10-06
إبراهيم عيسى يهدد الشرع.. "أبوك وأمك هنا في مصر" (فيديو)
02:31 | 2024-12-19
مستر بيست يستأجر أهرامات مصر لمدة 100 ساعة.. تعرف على السبب
02:22 | 2024-12-19
بألسنة وأظافر ذهبية.. اكتشاف أثري فريد لمومياوات مصرية (صور)
09:46 | 2024-12-18
ايران
مصر
علاقات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية: ترقبوا ما بعد موجة البرد في العراق
محليات
35.71%
13:07 | 2024-12-18
الأنواء الجوية: ترقبوا ما بعد موجة البرد في العراق
13:07 | 2024-12-18
المالية تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن رواتب الموظفين
محليات
26.54%
12:17 | 2024-12-18
المالية تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن رواتب الموظفين
12:17 | 2024-12-18
بيان من المالية حول الرواتب
محليات
19.31%
11:44 | 2024-12-18
بيان من المالية حول الرواتب
11:44 | 2024-12-18
نبأ غير سار للمنتخب العراقي قبل مباراة اليمن في كأس الخليج
رياضة
18.44%
07:24 | 2024-12-18
نبأ غير سار للمنتخب العراقي قبل مباراة اليمن في كأس الخليج
07:24 | 2024-12-18
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-18
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
طل الصباح
الأبراج - ركز 18-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-18
طل الصباح
الأبراج - ركز 18-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-18
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-18
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
العراق في دقيقة
18-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-18
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
طل الصباح
الأبراج - ركز 18-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-18
طل الصباح
الأبراج - ركز 18-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-18
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
52 دقيقة
أطفال بلا أهل... وليسوا أيتامًا - حلقة ٢٧ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-17
اخترنا لك
سوريا.. أول تظاهرة بعد سقوط نظام الأسد (فيديو)
11:21 | 2024-12-19
واشنطن تعلن: متفائلون بالتوصل لاتفاق مع حماس
11:20 | 2024-12-19
سجون سوريا.. مخاوف من هروب جماعي لعناصر "داعش"
10:59 | 2024-12-19
بزشكيان: يجب دعم حكومة مدنية في سوريا تراعي الاختلافات
10:05 | 2024-12-19
السيسي: سوريا تشهد انتهاكات صارخة لسيادتها
09:30 | 2024-12-19
الدفاع التركية تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار مع "قسد"
08:38 | 2024-12-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.