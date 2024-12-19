خرائط جوجل تكتشف لغز جريمة قتل مروعة.. عثروا على نصف جثة

في 2023، أُبلغ عن اختفاء رجل يبلغ من العمر 33 عامًا، وبدأت الشكوك تحوم حول اختفائه عندما تلقى أحد أقاربه، وهو كوبي، رسائل واتساب غريبة من هاتفه.الرسائل أفادت بأنه التقى امرأة وقرر مغادرة المنطقة دون أخذ هاتفه، مما دفع قريبه للإبلاغ عن الحادثة للشرطة.وبعد شهر تقريبًا، في 11 ديسمبر، عثرت على "جزء لجثة في حالة تحلل متقدم" ملقى في مقبرة قريبة.وما أثار الاهتمام أكثر هو صور على خدمة "جوجل ستريت فيو" تُظهر ما يبدو أنه شخص يحمل جثة إلى سيارة.كما ظهرت صورة أخرى تُظهر ما يُشبه جسمًا بشريًا يتم نقله في عربة يد بمكان آخر داخل البلدة.التُقطت في توقيت استثنائي، حيث لم تزُر "جوجل ستريت فيو" البلدة منذ 15 عامًا. وعلى الرغم من أن الأدلة المُستخلصة من هذه لم تكن حاسمة، فإنها لعبت دورًا مهمًا في التحقيقات.في 2024، ألقت القبض على امرأة كانت على علاقة بالضحية، ورجل آخر يُقال إنه شريكها السابق. وتُشير التحقيقات إلى أن ساعدت في توجيه مسار القضية، لكن سكان البلدة الذين رأوا من قبل لم يعتقدوا أن ما يحدث كان مثيرًا للشبهات في حينه.والمشتبه بهما ما زالا رهن الاحتجاز، فيما تستمر التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة.