بينها 6 بلدان عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم

نيوز – دولي

ذكر تقرير الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات الأمريكية، أن 6 دول عربية ضمن قائمة الأكثر معاناة إنسانية في العالم وهي السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان والصومال واليمن.

وأشار التقرير إلى أن "الوقت الحالي يشهد انقسام العالم إلى شطرين أولهما دول يعاني سكانها من أزمات إنسانية وعدم استقرار وأخرى تتمتع بالازدهار".

وتابع أن "هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه لإيجاد حلول لهذه التفاوت بدوافع أخلاقية لأن الأزمات عندما تظهر في مكان تنتشر إلى أماكن أخرى حول العالم، إذا لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب".