بلينكن يتحدث عن الشروط السعودية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

وتابع بلينكن، بأنه يأمل أن تتابع الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، جهود هذه الصفقة.وتابع بأن أي علاقات سعودية-إسرائيلية، ستركز على استقرار طويل الأجل في المنطقة، لكن الرياض تصر على إقامة الفلسطينية قبل بدء العلاقات الدبلوماسية.في وقت سابق، زعمت صحيفة هآرتس العبرية، حدوث اختراق في محادثات التطبيع بين الرياض وتل أبيب، فيما نفى مصدر دبلوماسي مطلع لـ"عربي21" الأنباء المتداولة.وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات للصحيفة؛ إنه بدلا من الاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، كما طالبت المملكة السعودية سابقا، اتفق الجانبان على أن تقدم إسرائيل للمملكة التزاما غامضا بـ "مسار نحو الفلسطينية". وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة السعودية بالوفاء بتعهدها بعدم التخلي عن الفلسطينيين.وقال مصدر دبلوماسي غربي، طلب عدم الكشف عن هويته لـ"عربي21"؛ إن الحديث عن وجود اختراق في مفاوضات التطبيع بين السعودية والاحتلال غير دقيق، وأضاف المصدر، أن بعض الأنباء التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية تكون موجهة لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن السعودية لا تزال متمسكة بشرط التعهد بإقامة فلسطينية مستقلة قبل التطبيع مع إسرائيل.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكدت القمة المشتركة لجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض، أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي المحتلة إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، داعية إلى حشد الدعم الدولي لإقامة فلسطين.وندّد البيان الختامي للقمة بـ"العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وقطاع غزة"، داعيا إلى "إنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".وحضّت حركة حماس والإسلامية على تنفيذ مقررات القمة المشتركة لجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض، وإجبار إسرائيل على وقف "عدوانها".وتعتبر الأمم المتحدة أن هضبة الجولان السورية الحدودية مع إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، أراضي محتلة.ونصّت المبادرة لعام 2002 التي صدرت بعد قمة تاريخية عقدت في بيروت، على "اعتبار النزاع الإسرائيلي منتهيا"، و"إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار سلام شامل"، في حال حصل انسحاب إسرائيلي "كامل من الأراضي المحتلة"، و"القبول بقيام فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران/ يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون عاصمتها القدس الشرقية".وخلال انعقاد القمة، أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي المعيّن حديثا جدعون ساعر بتصريح قال فيه؛ إن إنشاء فلسطينية ذات سيادة ليس أمرا "واقعيا اليوم".وقال الوزير ردا على سؤال بشأن إبرام اتفاقيات تطبيع محتملة، بعد إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة: "لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم، ويجب أن نكون واقعيين".