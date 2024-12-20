Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفد أمريكي يستعد للقاء الجولاني في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بلينكن يتحدث عن الشروط السعودية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

دوليات

2024-12-20 | 05:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بلينكن يتحدث عن الشروط السعودية لتطبيع العلاقات مع &quot;إسرائيل&quot;
1,770 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

‏ اعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتونتي بلينكن؛ إن وقف إطلاق النار في غزة، وإقامة دولية فلسطينية، هما المفتاحان لأي اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية، و"إسرائيل".

وتابع بلينكن، بأنه يأمل أن تتابع إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، جهود هذه الصفقة.

وتابع بأن أي علاقات سعودية-إسرائيلية، ستركز على استقرار طويل الأجل في المنطقة، لكن الرياض تصر على إقامة الدولة الفلسطينية قبل بدء العلاقات الدبلوماسية.

في وقت سابق، زعمت صحيفة هآرتس العبرية، حدوث اختراق في محادثات التطبيع بين الرياض وتل أبيب، فيما نفى مصدر دبلوماسي غربي مطلع لـ"عربي21" الأنباء المتداولة.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات للصحيفة؛ إنه بدلا من الاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، كما طالبت المملكة العربية السعودية سابقا، اتفق الجانبان على أن تقدم إسرائيل للمملكة التزاما غامضا بـ "مسار نحو الدولة الفلسطينية". وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة العربية السعودية بالوفاء بتعهدها بعدم التخلي عن الفلسطينيين.

وقال مصدر دبلوماسي غربي، طلب عدم الكشف عن هويته لـ"عربي21"؛ إن الحديث عن وجود اختراق في مفاوضات التطبيع بين السعودية والاحتلال غير دقيق، وأضاف المصدر، أن بعض الأنباء التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية تكون موجهة لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن السعودية لا تزال متمسكة بشرط التعهد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل التطبيع مع إسرائيل.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكدت القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض، أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، داعية إلى حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطين.

وندّد البيان الختامي للقمة بـ"العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وقطاع غزة"، داعيا إلى "إنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

وحضّت حركة حماس الدول العربية والإسلامية على تنفيذ مقررات القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض، وإجبار إسرائيل على وقف "عدوانها".

وتعتبر الأمم المتحدة أن هضبة الجولان السورية الحدودية مع إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، أراضي محتلة.

ونصّت المبادرة العربية لعام 2002 التي صدرت بعد قمة تاريخية عقدت في بيروت، على "اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا"، و"إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار سلام شامل"، في حال حصل انسحاب إسرائيلي "كامل من الأراضي العربية المحتلة"، و"القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران/ يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون عاصمتها القدس الشرقية".

وخلال انعقاد القمة، أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي المعيّن حديثا جدعون ساعر بتصريح قال فيه؛ إن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ليس أمرا "واقعيا اليوم".

وقال الوزير ردا على سؤال بشأن إبرام اتفاقيات تطبيع محتملة، بعد إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة: "لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم، ويجب أن نكون واقعيين".
>> انضم الى السومرية على واتساب  

بلينكن

الشروط السعودية لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Play
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Play
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-19
Play
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-19
Play
العراق في دقيقة 19-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-19
Morning Live
Play
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Play
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
Play
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
Play
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
Play
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
استديو Noon
Play
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
Play
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
Play
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Play
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Play
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-19
Play
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-19
Play
العراق في دقيقة 19-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-19
Morning Live
Play
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Play
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
Play
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
Play
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
Play
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
Play
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
Play
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
استديو Noon
Play
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
Play
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
Play
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
اخترنا لك
الأمم المتحدة توجه دعوة بشأن السوريين
07:32 | 2024-12-20
بينها العراق.. إليك أرخص 10 دول العالم بأسعار المياه المعبأة عام 2024
05:57 | 2024-12-20
بالأسماء.. 13 مسؤولا أميركيا استقالوا بسبب الحرب على غزة
05:14 | 2024-12-20
جنبلاط: سأزور سوريا الاحد
04:50 | 2024-12-20
تحذير جديد من الجيش الإسرائيلي للبنانيين
04:16 | 2024-12-20
بينها 6 بلدان عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم
04:10 | 2024-12-20
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.