طلب الماني بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي أن 64% من الألمان يريدون التمهل في إصدار قرارات حتى تسود في ظروف مستقرة وسلمية.ويشير الاستطلاع إلى أن تحالفا بقيادة إسلاميين استولى على السلطة قبل أسبوعين تقريبا في بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية. وفر الرئيس السابق بشار إلى روسيا.ووفقا للاستطلاع فإن 27% فقط من الألمان يتوقعون أن تكون في الآن ظروف مستقرة وسلمية، بينما لا يعتقد ذلك 63% من الذين شملهم الاستطلاع. ولا يعتقد سوى 6% فقط أن جميع اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا يجب أن يعودوا في أسرع وقت ممكن إلى موطنهم. ويرى 27% فقط أن أولئك الذين ليس لديهم وظيفة هنا هم من يجب عليهم المغادرة.ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية يوجد حاليا حوالي 975 ألف في ألمانيا. وجاءت الأغلبية في السنوات التي تلت عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية السورية.تجدر الإشارة إلى أن معدل توظيف اللاجئين السوريين في ألمانيا يبلغ حاليا حوالي 40%. وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مؤخرا عدم البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في البلاد.