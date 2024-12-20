الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اجتماع وفدها في سوريا

أكدت واشنطن، اليوم الجمعة، أن دبلوماسيين أمريكيين التقوا مع ممثلين عن "هيئة تحرير الشام" في دمشق، و"ناشطين من المدني وأفراد من الطوائف المختلفة".





وأضاف أنهم "ناقشوا المتعلقة بمصير صحفي مفقود ومواطنين أمريكيين اختفوا في عهد نظام بشار الأسد".

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الأمريكية أن "الدبلوماسيين بحثوا مع "الهيئة" مبادئ انتقال السلطة في سوريا، والتطورات الإقليمية والحاجة إلى محاربة تنظيم "داعش".وأضاف أنهم "ناقشوا المتعلقة بمصير صحفي مفقود ومواطنين أمريكيين اختفوا في عهد نظام بشار الأسد".