من يحكم امريكا ترامب ام ماسك.. نزاع على كرسي البيت الابيض

ووفقا لمجلة "ناشيونال إنترست"، يحاول فريق السيطرة على تداعيات الظهور المبالغ فيه للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد قيامه بمفرده تقريبًا بإفشال إنفاق مؤقت كان سيضمن تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 14 مارس/ آذارما فعله ماسك يشير إلى مشكلة مزدوجة: أولاً، تتعرض الحكومة للإغلاق قريبًا، مما يترك رئيس مجلس مايك جونسون بلا مخرج فعلي من هذه . ثانيًا، أن نفوذ ماسك بدأ يتفوق على .وبحسب المجلة، فبدلاً من أن يكون هو الرجل المهيمن، يبدو أن ماسك هو من يوجه الدفة، إذ أعلن ماسك: "لا يجب أن يمر هذا القانون". وفعلاً، لم يتم تمريره، مما أدى إلى فوضى سياسية. واقترح السيناتور راند بول أن يحل ماسك محل جونسون كرئيس لمجلس . وكذلك فعلت النائبة مارجوري تايلور جرين.وأشارت مصادر مطلعة إلى الرئيس المنتخب جي دي فانس اختفى تقريبًا من المشهد في الأسابيع الأخيرة. ويبدو أن ماسك قد رسّخ علاقته الوثيقة مع ترامب، إذ يتواجد ماسك في كل مكان. فكان مرافقا له في مباراة نوتردام. وحضر مناورة القوات-البحرية مع . ويتناول العشاء مع في مارالاغو.وهو ما يطرح سؤالا حول ما هو المكان الذي يذهب إليه ولا يرافقه فيه إيلون ماسك؟ووفقا للتقرير، يحاول الآن القضاء على الشائعات التي تقول إنه صنع نوعا من الرئاسة المشتركة مع ماسك، وهي فكرة اقترحها جيرالد فورد ذات مرة على رونالد ريغان في عام 1980، ورفضها ريغان على الفور.وبدلاً من ذلك، أصدرت حملة بيانًا لموقع "بيزنس إنسايدر" يؤكد أن هو الرئيس القائد لكن كلما شعرت حملة بضرورة نفي الادعاء، أصبحت الفكرة أكثر معقولية.من جانبهم، يحاول الديمقراطيون الترويج لشائعة تقول إن ماسك هو الرئيس الحقيقي المنتخب.وأصدرت النائبة روزا ديلاورو مذكرة تظهر التكلفة التي ستتحملها كل ولاية نتيجة لقرار ماسك بوقف مساعدات الطوارئ. ويشير آخرون إلى ماسك باعتباره "الرئيس المنتخب"، حيث قال النائب جيم مكغفرن: "هو الرئيس وترامب الآن هو الرئيس."أما ماسك، فيقول إنه مجرد وطني مخلص يسعى لوضع القضايا المهمة في دائرة اهتمام الإدارة القادمة.بالنسبة لترامب، الذي تعهد بقلب الحكومة الفيدرالية رأسًا على عقب، قدم إفشال فرصة لاستعراض قوته السياسية حتى قبل أن يتولى الرئاسة رسميًا.لكن هيمنته على النقاش، تثير مخاطر تحمل المسؤولية عن إغلاق الحكومة، وهو إغلاق تم تدبيره إلى حد كبير بواسطة صديقه ماسك. ويعتقد أنه في مرحلة ما، قد يحدث تصادم بين وماسك. وإذا لم يتم حل الإغلاق بحلول 6 يناير، فلن يتمكن الكونغرس من التصديق على انتخاب رئيسًا.