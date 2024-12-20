لبنان.. العثور على جثث في موقع اغتيال السيد حسن نصر الله

ولم يسبق لوزارة اللبنانية أن أعلنت حصيلة القتلى والجرحى في هذه الغارة التي استهدفت مبان عدة في موقع "المقرّ المركزي" لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "عناصر من الدفاع المدني توجهوا صباحا إلى أيوب (...) في منطقة حارة حريك، للبحث عن مفقودين نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المكان في سبتمبر الفائت"، موضحة أنهم "تمكنوا من انتشال جثامين ثلاثة قتلى".وأضافت الوكالة أن "الجثامين الثلاثة نُقلَت "إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، حيث ستجرى فحوص الحمض النووي للتحقق من هويتهم". وأكدت أن "عمليات البحث والمسح الميداني الشامل تستمر حتى (...) العثور على بقية المفقودين".ويسري منذ 27 تشرين الثاني الفائت وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وضع حدا لنزاع بدأ في الثامن من تشرين الاول 2023 غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة.وتعرّضت ضاحية بيروت الجنوبية التي تُعدّ معقل حزب الله لغارات إسرائيلية عنيفة مدمّرة طوال شهرين.