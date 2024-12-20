لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.. روسيا تسمح للرجل المسلم بالزواج من 4 نساء

وجاء في فتوى "مشاكل تعدد الزوجات في المسلم في روسيا" التي اعتمدها المجلس: "الشرط الرئيسي لقبول تعدد الزوجات هو موقف الزوج العادل والمتساوي تجاه جميع الزوجات، والذي يتجلى في الدعم المادي بالتساوي لجميع الزوجات وتوفير سكن منفصل لكل زوجة في حين يقضي الزوج الوقت بالتساوي مع جميع زوجاته".وأضاف في وثيقته: "إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، فلا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة واحدة، إلا إذا تنازلت إحدى النساء طواعية عن هذه الحقوق".ويرى مجلس العلماء أن من الممكن للرجل المتزوج أن يتزوج من امرأة أخرى في حالة عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب لأسباب صحية كانتهاء سن الإنجاب لديها أو عدم رغبتها في إنجاب الأطفال.بالإضافة إلى ذلك، يجب على الرجل المتزوج أن يخطر زوجته الثانية بأن لديه أسرة، وتؤكد الفتوى أنه إذا لم تكن الزوجة الجديدة على علم بالزواج السابق، وغير مستعدة لتحمله، فمن حقها أن تطلب فسخ عقد الزواج.وتوضح الوثيقة أيضا أن أهمية مسألة تعدد الزوجات في ترجع إلى زيادة عدد الزيجات الإسلامية بزوجة ثانية وثالثة ورابعة.وفي الوقت نفسه، أشار مجلس العلماء إلى أن القانون الروسي الحديث لا يعترف إلا بزواج واحد يتم إبرامه في الهيئات الحكومية المختصة، وبالتالي فإن "حقوق المرأة المنخرطة في زواج ديني فقط غير مضمونة قانونا".