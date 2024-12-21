هجوم حوثي على تل ابيب يخلف 37 مصابا

وقال المتحدث باسم الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من وتفعيل إنذارات وسط جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".في غضون ذلك، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن أطباء، بأن ما لا يقل عن 37 شخصا أصيبوا بجروح، معظمهم بسبب الزجاج المكسور، نتيجة الهجوم"، مشيرة إلى أن "عدة أشخاص آخرين أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ".ولاحقا، أفادت نجمة بأن 16 شخصا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.