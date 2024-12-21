المنفّذ طبيب سعودي "ملحد".. لماذا حادثة دهس المانيا "سابقة من نوعها"؟

وبحسب التقارير الألمانية، فإن المشتبه به المعتقل لم يكن معروفا بعد للسلطات الألمانية بانه إسلامي، حيث ان مرتكب الجريمة طبيب من السعودية ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006، ويعمل كأخصائي في الطب النفسي والعلاج النفسي في برنبورغ، جنوب ماغديبورغ. ويقال إنه ارتكب الجريمة بمفرده.ووفقاً للتقارير، فإن منفذ حادثة الدهس ترك الإسلام في نهاية التسعينيات، ويعتبر شخصية بارزة في الجالية السعودية في المنفى ونقطة اتصال لطالبي اللجوء من السعودية وخاصة النساء، وكان قد أفاد في العديد من وسائل الإعلام أن طالبي اللجوء يتعرضون للاضطهاد والتهديد في ألمانيا، فيما حصل على اللجوء في المانيا قبل ثماني سنوات ويخشى من "أسلمة ألمانيا".ولا يُعرف أي شيء حتى الآن عن خلفية الهجوم، سوى ان الجاني قاد سيارة مستأجرة ودهس الحشد في سوق عيد الميلاد.وتعد حالة الدهس هذه ربما سابقة من نوعها، فمن المعروف ان حالات الدهس في البلدان الأوروبية غالبا ما تأتي من قبل اشخاص أصحاب خلفيات "دينية متشددة"، لكن ان تكون على يد ملحد، فهي غالبا سابقة من نوعها، حيث يبدو ان الدافع وراء عملية الدهس هي الغضب من الحكومة الألمانية في التعامل مع قضية اللاجئين.