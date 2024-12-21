تكليف "أسعد حسن الشيباني" بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية

يذكر أن السطات السورية الجديدة أجرت مؤخراً عدداً من التعيينات في الوظائف الرئيسية، وكان آخرها تعيين الجبهة الشامية، عزام غريب المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.كما قالت السورية الجديدة إنه تمّ تعيين عائشة الدبس مسؤولة في المرأة المعني بحقوق المرأة السورية.