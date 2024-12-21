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منذ الـ7 من أكتوبر.. صحة غزة تحصي عدد الأطباء والممرضين القتلى
دوليات
2024-12-21 | 08:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
85 مشاهدة
أعلنت وزارة
الصحة
في قطاع
غزة
اليوم السبت أن القوات الإسرائيلية قتلت ألف طبيب وممرض في القطاع منذ بدء الحرب على
غزة
في الـ7 من أكتوبر 2023.
وقال مدير عام
الصحة
بغزة إن
الجيش
الإسرائيلي "اعتقل أكثر من 350 فردا من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية".
وأفاد مراسلنا في
غزة
بسقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا في القطاع منذ سعات فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.
وأعلنت وزارة
الصحة
في قطاع
غزة
اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.227 قتيلا، و107.573 مصابا.
وفي وقت سابق أعلنت الأمم
المتحدة
أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع
غزة
بين
نوفمبر
2023 وأبريل 2024.
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