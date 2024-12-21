منذ الـ7 من أكتوبر.. صحة غزة تحصي عدد الأطباء والممرضين القتلى

وقال مدير عام بغزة إن الإسرائيلي "اعتقل أكثر من 350 فردا من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية".وأفاد مراسلنا في بسقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا في القطاع منذ سعات فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.وأعلنت وزارة في قطاع اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.227 قتيلا، و107.573 مصابا.وفي وقت سابق أعلنت الأمم أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع بين 2023 وأبريل 2024.