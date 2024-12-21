منتزع امان الشعوب بلا مأمن.. آلاف الإسرائيليين يهاجرون بعد 7 أكتوبر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
12:30 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق وعُمان يبحثان تعزيز التعاون بمواجهة التحديات المشتركة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-510345-638703894318567566.jpg
منتزع امان الشعوب بلا مأمن.. آلاف الإسرائيليين يهاجرون بعد 7 أكتوبر
دوليات
2024-12-21 | 09:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
605 مشاهدة
يعتقد الكثير من اليهود في أعقاب هجوم
حركة
حماس في 7 أكتوبر/ تشرين
الأول
أن
إسرائيل
لم تعد ملاذ آمن لهم في العالم.
وبعد هجمات حماس على مستوطنات غلاف غزة، فقد العديد من
الإسرائيليين
شعورهم بالأمان، مما دفع
البعض
إلى مغادرة البلاد.
وقررت شيرا كارمل، مغنية إسرائيلية، وزوجها وطفلهما الانتقال إلى أستراليا بعد الهجمات، وأطلقوا على ذلك مصطلح "إعادة توطين" مؤقتًا لتجنب الضغوط العائلية.
ووفقًا للإحصاءات الحكومية وتعدادات الهجرة التي صدرت من دول مثل كندا وألمانيا غادر الآلاف
إسرائيل
منذ بداية العام الحالي. وهناك قلق من أن يؤدي ذلك إلى "هجرة العقول" في قطاعات مثل الطب والتكنولوجيا، بحسب
وكالة
"الأسوشيتدبرس".
ويتوقع خبراء الهجرة أن يتجاوز عدد الذين يغادرون
إسرائيل
عدد المهاجرين إليها في عام 2024، وفقًا لسيرجيو ديلا بيرغولا، أستاذ الإحصاء والأستاذ الفخري في الجامعة العبرية في القدس.
وكان تأثير هجمات 7 أكتوبر/ تشرين
الأول
على الهجرة من
إسرائيل
كافيًا لأن يعترف إسرائيليون بارزون بالظاهرة - ويحذروا مما يقولون إنه "تصاعد معاداة السامية" في الخارج.
وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق، في يونيو/حزيران بعد حديث مع أصدقاء يخططون للمغادرة: "هناك شيء يقلقني بشكل خاص: الحديث عن مغادرة البلاد. هذا يجب ألا يحدث." وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى الاحتفاظ بالمواهب".
وبحسب المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، غادر أكثر من 40 ألف إسرائيلي لفترات طويلة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 59% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، ذكرت وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية أن أكثر من 33 ألف شخص هاجروا إلى
إسرائيل
منذ بداية الحرب، وهو عدد مقارب للسنوات السابقة.
وفي ألمانيا، تقدم أكثر من 18 ألف إسرائيلي بطلب للحصول على الجنسية الألمانية في عام 2024، أكثر من ضعف العدد في عام 2023. وفي كندا، ارتفع عدد الطلبات للحصول على تصاريح عمل للإسرائيليين بشكل كبير، حيث تلقت الحكومة 5759 طلبًا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مقارنة بـ1616 طلبًا في 2023.
بالنسبة للعديد من
الإسرائيليين
الذين غادروا، كان القرار صعبًا ومليئًا بالمشاعر.
بالنسبة للمغنية شيرا كارميل، كانت الظروف الأمنية والسياسية سببًا قويًا للمغادرة. لكنها تقول إنها وزوجها لا يعرفان ما إذا كانت هذه الخطوة دائمة: "نحن لا نعرف إلى متى سنبقى، ولكننا بالتأكيد سنبقى لفترة مستقبلية قابلة للتوقع".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بعد الانتقادات الاسرائيلية.. بابا الفاتيكان يصر على رأيه: الهجمات على غزة وحشية
11:02 | 2024-12-21
الهجرة تطلق استمارة الابلاغ عن حالات تعنيف النساء النازحات والعائدات من النزوح
03:55 | 2024-12-19
غسان ياسين: بشار وشقيقه سلما خريطة مواقع مستودعات الاسلحة لاسرائيل
14:26 | 2024-12-16
العتبة الحسينية ترسل اسماء اللبنانيين الراغبين بالعودة الى وزارة الهجرة
06:55 | 2024-12-16
اسرائيل
الطوفان
الامان
الهجرة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذير للعراقيين.. العاصفة تقترب
محليات
70.34%
02:15 | 2024-12-20
تحذير للعراقيين.. العاصفة تقترب
02:15 | 2024-12-20
السوداني: وجهنا بتثبيت هذه المناسبة عطلة رسمية
سياسة
11.57%
04:01 | 2024-12-20
السوداني: وجهنا بتثبيت هذه المناسبة عطلة رسمية
04:01 | 2024-12-20
مشاهد من العاصمة بغداد بعد هطول الامطار
محليات
9.32%
05:34 | 2024-12-20
مشاهد من العاصمة بغداد بعد هطول الامطار
05:34 | 2024-12-20
الإعلام الأمني تنبه العراقيين من اجراء يحصل اليوم
أمن
8.77%
00:58 | 2024-12-20
الإعلام الأمني تنبه العراقيين من اجراء يحصل اليوم
00:58 | 2024-12-20
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
العراق في دقيقة
20-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-20
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
اخترنا لك
بعد الانتقادات الاسرائيلية.. بابا الفاتيكان يصر على رأيه: الهجمات على غزة وحشية
11:02 | 2024-12-21
تركيا تتوقع نشوب صراع بين إسرائيل وإيران.. هذه المعطيات
09:53 | 2024-12-21
طبيب سعودي.. من هو منفذ هجوم عيد الميلاد في ألمانيا؟
09:23 | 2024-12-21
منذ الـ7 من أكتوبر.. صحة غزة تحصي عدد الأطباء والممرضين القتلى
08:16 | 2024-12-21
غوغل تحاول انقاذ كروم من أحكام القضاء الأمريكي.. ماذا فعلت؟
08:13 | 2024-12-21
تكليف "أسعد حسن الشيباني" بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية
06:35 | 2024-12-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.