تركيا تتوقع نشوب صراع بين إسرائيل وإيران.. هذه المعطيات

وقال فيدان في مقابلة مع وسائل الاعلام، إن "هناك احتمال نشوب صراع (بين إيران وإسرائيل)".وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن الإيرانيين لا يريدون هذه الحرب، ولا يريدون صراعا كبيرا".وتابع قائلا: "نحن نجتمع مع أصدقائنا الإيرانيين، ونتلقى منهم هذه المعلومات بشكل مباشر".وبخصوص مستجدات الملف السوري، أكد فيدان على أهمية لقاء الوفد الأمريكي الرفيع المستوى مع السورية الجديدة في دمشق، لافتا إلى استقبال الأخيرة أيضا وفودا من بعض الأوروبية والمنظمات خلال الأيام الأخيرة.وأضاف فيدان أن "أنقرة لم ترصد انخراط "هيئة تحرير الشام" في أي أنشطة إرهابية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، مردفا: "هذا ليس تقييمنا نحن فحسب، بل هذا ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات الغربية أيضا".وحول سبب عدم إزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب التركية، قال فيدان: "إدراجنا إياها على قوائم الإرهاب مرتبط بقرارات الأمم المتحدة، نحن بالطبع نلتزم بقرارات مجلس الأمن، ولكن هناك الآن وضع مختلف يتعارض فيه البعد القانوني مع البعد الواقعي للأمر".وردا على سؤال حول عما إذا كانت "هيئة تحرير الشام" قد لعبت دورا في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"، قال فيدان إن الهيئة "أظهرت تعاونا جيدا خاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمكافحة داعش، وساهمت بشكل كبير في هذا الصدد".