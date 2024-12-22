وقالت القيادة للقوات المسلحة الامريكية، ان طراد "يو إس إس غيتيسبورغ" في مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" فتح بالخطأ وأسقط مقاتلة "إف/إيه 18" أقلعت من الحاملة.وأوضحت القيادة، ان الحادث وقع خلال غارات ضد منشآت تابعة للحوثيين، مشيرة الى ان الطيارين تمكنا من القفز بالمظلة والنجاة، وأن أحدهما أصيب بجروح طفيفة.