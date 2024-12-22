قطر تلوح بإيقاف امدادات الغاز عن الاتحاد الأوربي .. ما السبب؟

وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز": "قال وزير الطاقة سعد الكعبي إنه إذا فرضت أي في غرامات لعدم الامتثال على النطاق المحدد في توجيه التحقق من الشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن الطبيعي المسال إلى الاتحاد".وأشارت إلى أن التوجيه المذكور يلزم دول بفرض غرامات على الشركات لعدم امتثالها لمتطلبات الاستدامة، بحد لا يقل عن 5% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية للشركة.وأضاف الوزير القطري: "5% من إيرادات "قطر للطاقة" هي 5% من إيرادات . هذه أموال ولذلك لا يمكنني أن أخسر هذا القدر من المال. ولن يوافق أحد على خسارة هذا القدر من المال... لن أوافق على أن تتم معاقبتي... سأتوقف عن توريد إلى أوروبا".