غدا.. السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

وذكرت الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أن "الاجتماع يناقش ضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين منها إعداد الاستراتيجية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الأعضاء في جامعة بهدف تعزيز التعاون في مجال السيبراني على المستوى العربي".ويُعد مجلس وزراء السيبراني العرب مختصا برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل المشترك في السيبراني.وسيعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات ، وتوحيد الموقف أمام المنظمات والكيانات الدولية، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق.