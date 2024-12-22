الحوثيون يعلنون إسقاط "إف-18" وقصف مدمرات

أعلنت (الحوثيون)، مساء الأحد، عن إسقاط طائرة "إف-18" واستهداف مدمرات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين سريع، إنهم نجحوا في "إفشال هجوم أميركي بريطاني على اليمن".

وكشف أنهم "أسقطوا طائرة "إف-18" أثناء محاولة التصدي للطائرات الأميركية والبريطانية"، كما استهدفوا "حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان" وعددا من المدمرات التابعة لها".

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين استعداد الجماعة لأي "حماقة أميركية بريطانية"، محذرا من العدوان على .