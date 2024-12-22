"بينها إعادة مسروقات من كنيسة والقبض على شبكة تزوير أموال".. عمليات أمنية في سوريا

نيوز – دولي

أعلنت في الحكومة السورية الانتقالية عن تنفيذ عدة عمليات أمنية، حيث قبضت قوات على عدد من اللصوص، وشبكة تزوير أموال.

وأفادت السورية بأن "قسم في حي الشهباء بمدينة حلب استعاد مصاغا ذهبيا ومبلغا مالياً بعد القبض على السارق، حيث تم إعادة المسروقات إلى أصحابها أصولا"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن".

وأشارت الداخلية إلى أن "قسم شرطة الشهباء التابع لقيادة شرطة حلب تمكن من القبض على مجموعة من اللصوص يحاولون سرقة في أحياء حلب".

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن "شرطة حمص ألقت القبض على شبكة تزوير أموال من فئة الـ 100 دولار".

وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "شرطة حمص أعادت مسروقات من كنيسة الاتحاد المسيحي في حي الأرمن وقبضت على اللصوص".