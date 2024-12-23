في قاعة محصنة تحت الأرض.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الخامسة

وقبل بدء الجلسة، نشر المدعي العام بيانا يقول إنه يقف وراء لائحة الاتهام، على الرغم من أن قضاة منطقة أعربوا عن شكوكهم الأسبوع الماضي في تورط نتنياهو في العديد من الحوادث، التي يزعم ممثلو الادعاء أنه وحصل عليها من موقع "والا" الإخباري، في صفقة تبادل مع مالكه.وتقول النيابة العامة إنه حتى لو لم يكن نتنياهو متورطا بشكل مباشر في تقديم الطلبات، إلا أنه كان لديه معرفة عامة بمثل هذه المطالب والإطار الذي تم تقديمها ضمنه.وأشارت النيابة العامة إلى أن: "جميع المطالبات المدرجة في الملحق (للائحة الاتهام) صدرت عن المتهم رقم 1 (نتنياهو) وعائلته، مجتمعين ومنفصلين، وكان على علم بها جميعها، وعي مباشر وملموس أو وعي عام".وأضاف ممثلو الادعاء أن: "ادعاءات الدفاع تتناقض مع الادعاءات التي أثارها في الماضي"، مضيفين أنه "من الواضح" أن المدعي العام لم يزعم قط أن نتنياهو كان على علم بكل طلب محدد لموقع "والا"، مشيرين إلى أن "لائحة الاتهام تنسب إلى المتهم رقم 1 (نتنياهو) الوعي العام بأن المطالب كانت مقدمة".وتطلب من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعيا للعدة ساعات حتى انتهاء دفاعه بخصوص التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام "الشاباك".وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة لتأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن رفضت التأجيل.