خلال أسبوع.. صفقة محتملة لإنهاء الحرب في غزة

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فقد "أحرز الوفد الإسرائيلي المفاوض، الذي يقوده عضو رفيع في الموساد بالعاصمة القطرية الدوحة، تقدمًا بشأن . ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات قائمة بين الطرفين لم تُفصح المصادر عن تفاصيلها".وأبدت الحكومة الإسرائيلية تفاؤلًا غير مسبوق بشأن إمكانية التوصل إلى قريبًا، بينما قدّر أمريكي أن الصفقة قد تُبرم الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن حماس تسعى لإنجاز لتجنب إثارة غضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.من جهة أخرى، أظهرت تقارير أن المحتمل قد يشمل انسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم إلى الدين، وإعادة تفعيل معبر رفح بإدارة فلسطينية وفق اتفاقية 2005.كما يتضمن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ولا سيما المرضى والمسنين والنساء، مقابل أسرى فلسطينيين، مع احتمال نفي بعض الأسرى الكبار إلى تركيا أو إيران.ورغم هذه التطورات، دعا مصدر إسرائيلي إلى الحذر، مشيرًا إلى أن التعامل مع حماس يتطلب الحذر بسبب مناوراتها المستمرة، وفق تعبيره، وأكد أن الأمور ستبقى مفتوحة حتى يتم التوقيع الرسمي على .