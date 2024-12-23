الحرس الثوري: لا توجد قوة بالعالم قادرة على هزيمتنا براً وبحراً وجواً

ونقلت تسنيم لسلامي على متن سفينة حربية عابرة للمحيطات، في بندر عباس الساحلية بجنوب إيران، أشاد بها بقواته لتفانيهم في أداء الواجب.وسلط الضوء على "شجاعة الحرس الثوري الإيراني في ساحة المعركة، وجهوده لمساعدة الإيراني"، مؤكداً أنه "لا توجد قوة في العالم قادرة على التغلب على الحرس الثوري الإيراني، سواء على الأرض أو في البحر أو في الجو".وأضاف أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، "تحمي بإيثار وحزم، وأصبحت مصدر قوة للشعب الإيراني".من ناحية أخرى، شدد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته اليوم الاثنين، أن "أركان المقاومة الفلسطينية تعمل وفق دوافعها الذاتية"، مبينا أن "كل طرف يقاتل بإمكاناته الخاصة ولا يعتمد على أحد".وتابع: "نحن ندعم جبهة المقاومة، لكنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم، نحن من نفذ عملية "الوعد الصادق"، وقوتنا تمتد إلى ما وراء حدود إيران".