مجموعة مسلحة تضرم النار في شجرة ميلاد بحماة "فيديو"

نيوز – دولي

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي مقطع يظهر فيه قيام مجموعة مسلحة باضرام في شجرة ميلاد بمحافظة .



وبحسب الناشطين انه "لم يتم معرفة انتماء المسلحين حتى الان"، مشيرين الى ان "الحادث وقع في منطقة السقيلبية".