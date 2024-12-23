تحذير تركي جديد يخص سوريا: خط أحمر بالنسبة لنا

وخلال تصريحاته عقب اجتماع الحكومة في أنقرة، قال أردوغان: "يجب حماية وحدة أراضي سوريا، وهذا خط أحمر بالنسبة لتركيا، ولن نتراجع أبداً عن هذا المبدأ".وأضاف أن "لن تسمح بأي تهديدات تمس سيادة الأراضي السورية".وأوضح أردوغان أن موقف بلاده الثابت يتمثل في "حماية وحدة وسلامة أراضي في جميع الظروف".كما شدد على أن استقرار يعتبر أساسيا لاستقرار المنطقة بأسرها، قائلا: "استقرار هو مصدر الاستقرار والثقة للمنطقة بأكملها".وأكد الرئيس التركي أن ستواصل دعم السوري في تعزيز مكاسبه وتحقيق تطلعاته المستقبلية، لافتا إلى أن بلاده تجري حوارات وثيقة مع القائد العام للإدارة الجديدة في أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، في إطار تعزيز والتفاهم المشترك.وأشار إلى أن "ترفض بشكل قاطع وجود أي منظمة إرهابية في مستقبل سوريا، بما في ذلك تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني"، مؤكداً أن "مكافحة الإرهاب ستظل أولوية في سياستها تجاه سوريا".