مقتل ثلاثة عسكريين "إسرائيليين" شمال غزة

أعلن "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، عن مقتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط في المعارك التي تجري مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع .

وقال الإسرائيلي إنه "سُمح بنشر أسماء ثلاثة قتلى تم إخطار عائلاتهم، وهم: النقيب إيلي جبرائيل أتيدغي 22 عاما، السرية في فوج شمشون (92)، كفير، وسقط في شمال قطاع .. والرقيب نتانئيل بيساخ 21 عاما من العزار، في كفير.. والرائد هليل دينر 21 عاما من تيلامون، من كفار".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.