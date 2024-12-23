تعليق "إسرائيلي" يخص لبنان: انسحابنا بطيء

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين "إسرائيليين"، أن "انسحاب الإسرائيلي من جنوب قد يكون أبطأ بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني"، على حد زعمهم.وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان في تشرين 2023.