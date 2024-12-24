بعد حرق شجرة ميلاد امس.. سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة الأعياد

نيوز – دولي

أعلنت الحكومة السورية الجديدة (المؤقتة) عن عطلة رسمية يومي 25 و26 من شهر كانون الجاري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد السنوية.

وجاء في بيان الحكومة السورية: "تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 كانون 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".

وجاء هذا القرار غداة إقدام مسلحين على حرق شجرة عيد الميلاد في السقيلبية في وسط استنكار شديد لأهالي المنطقة وباقي المحافظات عموما، إلا أن مسؤولا في العمليات العسكرية، إلى جانب رجال دين من الطائفة المسيحية.

وأكد للأهالي أن الذين أضرموا بالشجرة مسلحون ليسو سوريين، مشددا على أنهم سينالون عقابا كبيرا.

من جهته، ذكر كاهن رعية السقيلبية أن "الأمن العام تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وتوقيفهم"، مؤكدا أنه "سيتم ترميم الشجرة وإنارتها مجددا".