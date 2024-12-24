انفجار سيارة مفخخة في سوريا وأنباء عن سقوط ضحايا

وقالت وسائل إعلام، إن "المعلومات الأولية تفيد بوقوع قتلى وجرحى".واشارت إلى أن "المنطقة التي حصل فيها الانفجار هي تحت سيطرة عناصر ما يسمى "بالجيش الوطني" التابع لتركيا، بعد انسحاب قوات "قسد"، وفقا لاتفاق وقف إطلاق بين الجانبين".