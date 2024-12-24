بصاروخ "فرط صوتي".. الحوثيون يقصفون هدفاً عسكرياً إسرائيلياً

وقالت الجماعة في بيان لها، أن "القوة الصاروخية قصفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2"، مبيناً أن "العملية وصلت لأهدافها بنجاح".وأكد بيان الحوثيين، "الجهوزية والاستعداد لمواجهةِ العدوانِ الإسرائيلي الأمريكي البريطاني".والسبت الماضي، أعلن الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.