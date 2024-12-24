مسيّرة "إسرائيلية" تقصف نازحين جنوبي غزة

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "7 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- أصيبوا جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين خان جنوبي قطاع غزة".وأضافت أن "الطيران الإسرائيلي شن غارة على شقة سكنية في النصيرات وسط قطاع ما أسفر عن إصابات".وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.