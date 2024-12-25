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تل أبيب "قلقة".. اعلام إسرائيلي ينتقد "الحماس الأمريكي المفرط" تجاه الجولاني
دوليات
2024-12-25 | 01:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,618 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
وصفت وسائل اعلام عبرية، اليوم الأربعاء،
الإدارة
الامريكية
برئاسة بايدن بأنها "متحمسة بشكل مفرط" تجاه سوريا وزعيمها الجديد احمد الشرع (الجولاني)، مشيرة الى ان إسرائيل لديها قلق من الخلفية الأيديولوجية لقادة سوريا الجدد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ان الحوار المباشر بين الولايات
المتحدة
والمعارضة السورية منذ سقوط النظام، بلغ ذروته بعد إلغاء المكافأة البالغة 10 ملايين دولار لمن يأتي برأس الشرع بسبب نشاطه الجهادي في الماضي.
وأوضحت أن الأمريكيين يتفهمون احتياجات إسرائيل ومخاوفها الأمنية، لكنهم يعتقدون أنه يجب منح النظام الجديد في سوريا فرصة أكبر، مشيرة إلى أن الموقف الإسرائيلي لديه الكثير من الشكوك، بسبب الأساس الأيديولوجي للمعارضة السورية.
وأكدت الصحيفة أن "إسرائيل قلقة بشأن العناصر الإسلامية المتطرفة التي تحتل
مواقع
مهمة في الحكومة السورية الجديدة"، وفق قولها.
ولفتت إلى أنه "من المستحيل أن نعرف حقاً في هذه المرحلة إلى أين يتجه الشرع، وما هي قدرته على الحفاظ على سوريا موحدة وديمقراطية".
وأضافت: "يريد الشرع سوريا أخرى، حيث يكون لجميع المجموعات العرقية تمثيل في البرلمان. وعلى حد قوله (الشرع) فهو لا يريد مواجهة مع أحد، لا مع إسرائيل ولا مع الدروز ولا العلويين ولا الأتراك. وفي هذه اللحظة لا يوجد خلاف في أنه ورجاله يحاولون تهدئة النفوس، سواء بنوايا صادقة، أو بطريقة متلاعبة".
وتابعت أن "التقييم في إسرائيل هو أن القوات المسلحة السورية ليست مهتمة في الوقت الحالي ببقاء إسرائيل في المنطقة العازلة، رغم أنهم دعوا المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ذلك".
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