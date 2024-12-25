إدارة العمليات في سوريا توسع حظر التجوال

نيوز – دولي

اعلنت العمليات في سوريا، عن توسيع حظر التجوال ليشمل مناطق جديدة.

وذكرت وسائل إعلامية ان "إدارة العمليات في سوريا وسعت حظر التجوال ليشمل منطقتي بانياس وجبلة".

جاء ذلك بعدما أعلنت قيادة شرطة حمص السورية، فرض حظر التجول في من الساعة الـ6 مساء حتى الـ8 صباحا.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "تقرر فرض حظر التجول في حمص من الساعة الـ6 مساء حتى الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي".

وكانت العمليات العسكرية للفصائل المسلحة السورية قد أعلنت في وقت سابق، حظر التجول ليلًا في محافظة حمص حرصاً على سلامة المدنيين، فيما قامت بإلغاءه في دمشق، ودعت المواطنين للعودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم.