عملية دهس جنوب غربي القدس

أفادت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، عن وقوع حادثة دهس في منطقة القدس، حيث أُصيب شخص في الحادث.

ووفقًا للمصادر الأولية، تم استهداف بسيارة، مما أدى إلى إصابته بجروح. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها تقوم حاليًا بتقديم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 25 عامًا في موقع الحادث، وأوضحت أن حالته تُعتبر طفيفة ولا تهدد حياته.