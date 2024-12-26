سوريا.. حظر تداول أو نشر أي محتوى إخباري ذي طابع طائفي

وقالت الوزارة، في منشور على صحفتها بموقع "فيسبوك" اليوم: "حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى أو نشره، أو محتوى إخباري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات السوري".وأكدت ضرورةَ "التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية".وبثت الأنباء السورية "سانا" مشاهد لانتشار عناصر العمليات العسكرية في قرية خربة المعزة بريف طرطوس بهدف ملاحقة "فلول ميليشيات الأسد وحماية المدنيين وإعادة والاستقرار".ووفق الوكالة، "تمكنت العمليات العسكرية ضمن عملية ضبط وحفظ السلم الأهلي التي بالمحافظة من تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس بينما تستمر في مطاردة آخرين".كما بثت الوكالة صورا تظهر آثار "الاعتداء الغادر على دورية لوزارة الداخلية من قبل فلول ميليشيات الأسد البارحة بقرية معرة المعزة بريف طرطوس والذي أسفر عن ارتقاء شهداء من عناصر الدورية".وكان وزير الداخلية محمد عبد الرحمن صرح بأن الاعتداء أدى إلى مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر الدورية "كانوا يقومون بعملهم في حفظ والاستقرار بالمنطقة وتأمين سلامة الأهالي".