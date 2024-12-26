هجمة إسرائيلية على اليمن.. أبرز أهدافها المطار الدولي في صنعاء

وأشارت الوسائل الى ان الهجمات في اليمن استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية".وأشارت العمليات العسكرية الإسرائيلية الى ان، بحسب وسائل اعلام، انه: "نهاجم في اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا"، مشيرة الى انه "قامت طائراتنا بتعطيل المطار الدولي في صنعاء من خلال تدمير برج المراقبة.وقال مصدر عسكري لإذاعة الإسرائيلي: "الهجمات في اليمن جزء من جديدة ستواصل شنها ضد الحوثيين"، مبينا أن " هاجمت وحدها للمرة الرابعة في اليمن وتم إبلاغ الولايات بذلك".من جانبه، أكد زعيم أنصار الله الحوثيون، أنه "إسرائيل عاجزة عن مواجهتنا فترسل طائرات".